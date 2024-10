Lira liga para Kassab por consenso para sua sucessão com Hugo Motta

Motta ofereceu a primeira secretaria. Aliados do candidato do Republicanos afirmam que ele ofereceu o cargo ao petistas, que, hoje, ocupam a segunda secretaria. A posição tem atribuições mais administrativas na Câmara, como ratificar as despesas da Casa, encaminhar requerimentos de informação e solicitar que o Executivo envie projetos de lei, entre outros.

PSD e União Brasil ofereceram a vice-presidência da Câmara. Confirme mostrou o UOL, com apoio de Kassab, a dupla Brito-Elmar também procura atrair o PT e ofereceu a primeira vice-presidência da Casa à federação do PT. O parlamentar que ocupar este cargo também será o vice-presidente do Congresso Nacional.

Tamanho dos blocos e partidos são considerados na escolha dos cargos. De acordo com o regimento, a distribuição das posições na mesa diretora é feita por escolha da liderança partidária, da maior para a menor. Na prática, o maior bloco tem preferência nos pedidos para compor a mesa diretora, condição que também serve ao maior partido.

Líder do PT diz que sigla está discutindo estratégia. Depois de uma reunião com a bancada na terça-feira (15), Odair Cunha (MG) afirmou que o partido está debatendo qual tese irá seguir: "a permanência no "blocão" formado para reeleger Lira em 2023 (com todos os partidos, exceto Novo e PSOL) ou se a sigla irá "produzir um novo bloco" na Casa". Segundo ele, "uma disputa acirrada não é boa para os interesses do PT nem aos interesses do governo".