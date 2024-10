Kassab quer voto do PT em sucessão de Lira na Câmara e acena com cargo

Eleição dos integrantes da mesa é secreta e pelo sistema eletrônico de votos. O regimento interno da Câmara diz que, para se eleger, os candidatos precisam obter a maioria absoluta dos votos, ou seja, 257 votos. Os nomes dos postulantes têm de ser registrados individualmente ou por chapa escolhidas pelas bancadas dos partidos ou blocos partidários.

Tamanho dos blocos e partidos pode ser considerados na escolha dos cargos. De acordo com o regimento, a distribuição das posições na mesa diretora é feita por escolha da liderança partidária, da maior para a menor. Na prática, o maior bloco tem preferência nos pedidos para compor a mesa diretora, condição que também serve ao maior partido.

Nada definido. Ainda que Brito, Elmar e Hugo queiram oferecer cargos ao PT, a promessa só poderá ser cumprida por quem conseguir formar o maior bloco na disputa.

Blocões devem mudar no próximo ano. O grupo com maior número de deputados tem 161 parlamentares e somam União Brasil, PP, a federação PSDB / Cidadania, PDT, Avante, Solidariedade e PRD. Na sequência, vem o grupo formado por MDB, PSD, Republicanos e Podemos, que totalizam 147. Diante das negociações para a presidência da Câmara, a composição dos blocões deve mudar em fevereiro de 2025, que é quando acontece a eleição para o comando da Casa.

Motta já conta com 186 votos. Apadrinhado por Ciro Nogueira, presidente do PP, e por Lira, o candidato do Republicanos já conta, em tese, com os 50 votos da bancada. Também houve sinalização de apoio do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a maior sigla da Casa, com 92 deputados. Há ainda o próprio Republicanos, com 44 parlamentares. Embora ainda não tenham batido o martelo oficialmente, o líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL), é muito próximo de Motta e a bancada deve apoiá-lo.

Brito e Elmar esperam conseguir mais que os 257 votos necessários para eleger o presidente. União Brasil e PSD têm 59 e 45 deputados, respectivamente. Os pré-candidatos contam que podem fechar os apoios do PDT (18), PSB (14) e das federações PSDB/Cidadania (17) e PSOL/Rede (14).