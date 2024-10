'Modelo não deu certo', diz Randolfe sobre financiamento de campanha

Fracassou porque a ideia do financiamento público era garantir paridade de armas — que o desprovido de recursos tivesse a mesma condição de disputar a eleição de um grande milionário. Isso não ocorreu. Formou-se uma espécie de oligarquias partidárias que detêm o poder político e o da distribuição de recursos, concentrando cada vez mais recursos nas mãos de poucos.

O sistema político brasileiro não melhorou em decorrência disso. Um dos principais argumentos, que era o fim do caixa dois, não se concretizou. No meu entendimento, o caixa dois acabou fortalecido.

Não sei se a solução seria o retorno do financiamento privado ou de um financiamento semipúblico, como era anteriormente, com regras. Mas estou convencido de que o modelo adotado a partir da decisão do STF de 2016 fracassou.

Senador Randolfe Rodrigues (PT-AP)

Sakamoto: Diferente de Bolsonaro, Lula sempre foi transparente sobre saúde

A comunicação do Palácio do Planalto tem sido transparente após o acidente doméstico sofrido pelo presidente Lula (PT), também avaliou o colunista no programa — um cenário distinto do que ocorria quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha assuntos de saúde para divulgar à sociedade.