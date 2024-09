'Não entendi a reação': quem são os ministros e o que motivou briga no STJ

Ministra tem trajetória profissional de sucesso. Regina Helena atuou como procuradora do Estado de São Paulo e, posteriormente, procuradora da República; juíza federal; e desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) antes de assumir o cargo de ministra no STJ, em agosto de 2013.

Atualmente, a ministra preside a Primeira Seção do STJ. Regina Helena assumiu a presidência em janeiro de 2024, cargo que ocupará por dois anos.

Ministra também é professora e autora especializada em direito tributário. Em 2010, Regina Helena conquistou o terceiro lugar na categoria Direito no renomado Prêmio Jabuti com o livro Curso de Direito Tributário - Constituição e Código Tributário Nacional.

Gurgel de Faria

Luiz Alberto Gurgel de Faria, 55, foi nomeado ministro no STJ em 2014. O magistrado é mestre e doutor em direito público pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Ministro é autor, palestrante e professor. Gurgel de Faria lecionou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), onde cursou a graduação em direito, e atualmente faz parte do corpo docente da Universidade de Brasília (UnB).