Ciúme e violência: quem é deputado acusado de agressões por influenciadora?

Entre as bandeiras levantadas pelo deputado estão a tolerância zero no combate à criminalidade e apoio ao agronegócio. Ele também cita defesa de políticas pró-mercado, garantia das liberdades individuais e mudanças na educação, "retirando questões ideológicas das salas de aula e equiparando a qualidade do ensino do Estado de São Paulo ao volume de seu PIB", diz biografia.

Foi autor de proposta de lei que autoriza o uso de arma de fogo por agente de segurança pública aposentado. A PL 566/2023 é de coautoria com Gil Diniz (PL-SP). O projeto ainda está em tramitação.

E de proposta que sugere anistia a produtores rurais em relação aos incêndios de agosto de 2024. Ele é coautor da PL 620/2024, que também está em tramitação. A proposta "visa conceder anistia aos proprietários e produtores rurais multados ou que venham a ser multados em decorrência das queimadas ocorridas no Estado de São Paulo durante o mês de agosto", diz documento. Segundo a proposta, a anistia não seria concedida àqueles que tivessem comprovação de que o incêndio foi planejado.

Em 2021, Bove fez uma campanha sobre violência contra mulher, incentivando o apoio a "projetos que endureçam pena aos agressores". Em vídeo publicado no YouTube, o deputado falou sobre o aumento de casos de agressões contra as mulheres no contexto da pandemia da covid-19. "Toda a frustração, insegurança e medo do futuro faz com que esses supostos homens descontem em suas mulheres aquelas que eles deveriam amar e proteger. Na história, a função masculina sempre foi muito clara: cabe ao homem a função de se expor ao risco da caça, prover o alimento e a proteção de sua família. E hoje a gente vê uma perda dessas características naturais. Homens passando a representar o próprio perigo para as suas companheiras", disse em campanha, que determina a mulher como sendo "frágil".

Agressão

A influenciadora foi à delegacia em 4 de setembro, onde registrou violência psicológica e ameaça. Cíntia relatou um relacionamento abusivo, com ciúmes, possessividade e necessidade de controle do político. Splash teve acesso ao documento.