'30 meses não tem como': quem é deputado que reclamou de propina parcelada

Os áudios foram gravados por um médico que estava à frente do Gamp (Grupo de Apoio à Medicina Preventiva). "Isso é religioso. Não vai mais ter problema daqui pra frente, ok? Seja 700, 800, é o do mês. Depende do quanto entrar. 15 dias após fechar o mês. Combinado é combinado", teria dito Busato em uma das gravações obtidas pelo UOL.

Há trecho em que Busato reclama dos repasses ilegais parcelados. "(...) Cássio se comprometeu a, de agora em diante, pagar o do mês, não vai deixar atrasar o do mês, senão esse troço vira uma bola de neve (...) e propôs pagar em 30 parcelas, em 30 meses. 30 meses não tem como, Cássio."

Médico entregou áudios após delação premiada. Cássio Souto dos Santos, médico que administrava o Gamp foi preso preventivamente em 2018 em investigação sobre desvios na cidade de Canoas. Em 2020, ele fez um acordo de delação e entregou os áudios.

O Ministério Público apontou superfaturamento em contratos da Prefeitura em 2018. A apuração do MP do Rio Grande do Sul também indicou sobrepreço (orçamento acima do preço de mercado) nas parcerias firmadas com o Gamp.

Busato nega irregularidade. "Desconheço o assunto mencionado e nunca fui notificado sobre o tema em questão. Além disso, reitero que os áudios que estão circulando não são verdadeiros", afirmou ao UOL.