Quem é Hugo Motta, escalado por Lira para disputar presidência da Câmara

De acordo com a sua equipe de comunicação, ouvida pelo UOL, Motta não sabia que Dani era filha de Eduardo e pediu que ela não fizesse parte do time que cuidaria da imagem dele. A empresa prestou serviços para o parlamentar de 2015 a 2018 e recebeu valores mensais entre R$ 4.000 e R$ 10 mil.

Aliados de Motta afirmam que o deputado é leal a seus companheiros e esteve com o ex-presidente da Câmara nos piores momentos de sua carreira política: quando foi afastado do mandato por determinação do STF, na renúncia da presidência da Casa e no processo de cassação no Conselho de Ética.

Motta também acompanhou o seu partido e votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em ação capitaneada por Cunha.

Em 2018, Motta e o pai, Nabor Wanderley, abandonaram o MDB e se filiaram ao Republicanos, partido presidido por Marcos Pereira (SP), que abriu mão de sua candidatura na semana passada para lançar Motta.

No governo Lula, Pereira apostou em Motta como articulador e expoente político para fazer o partido crescer nas prefeituras da Paraíba. Desde o início de 2023, Motta é líder da bancada do Republicanos na Câmara.

Nos últimos anos, o paraibano também estreitou uma relação com Ciro Nogueira (PI), presidente do PP. Nogueira é visto no Congresso como responsável por alçar Motta a potencial presidente da Câmara no ano que vem.