Câmara aprova texto-base de projeto que zera imposto de remédios importados

A extinção da cobrança de imposto na importação de medicamentos foi aprovada nesta quarta (30) pelos deputados federais. Caso a proposta fosse rejeitada, os remédios pagariam taxa de 60%.

O que aconteceu

Votação do texto-base foi simbólica. Ainda há destaques a serem analisados. O projeto tinha grande apoio na Câmara pelo apelo junto à população. A isenção abrange medicamentos importados por pessoas físicas para uso próprio ou individual com valor de até US$ 10 mil (R$ 57,1 mil).

O resultado reverte uma situação criada pelo programa automotivo do governo federal. Ao sancionar as regras, Lula estipulou o fim das isenções nas compras internacionais. A intenção é estimular a produção de veículos no país.