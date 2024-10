Milei fará auditoria contra 'inimigos da liberdade' após saída de chanceler

Segundo o Clarín, o voto foi contrário às políticas que Milei vêm tendo diante da ONU e das suas críticas ao socialismo e a Cuba, que chama o embargo de "bloqueio". Fontes oficiais disseram ao jornal argentino que o voto, em conjunto com a maioria das democracias ocidentais, em uma declaração a favor do livre comércio e da liberdade de navegação". Eles também reforçaram que a votação não foi "contra" ninguém e que estava de acordo com o direito nacional e internacional.

Diana foi muito criticada dentro do governo argentino e manteve fortes divergências com pessoas próximas ao presidente, como Karina Milei, secretária-geral da presidência e o conselheiro presidencial, Santiago Caputo. Ela foi uma das primeiras figuras confirmadas no gabinete de Milei após a vitória nas eleições presidenciais.

A agora ex-chanceler desempenhou um papel importante na melhoria das relações diplomáticas da Argentina com países como o Brasil e a China. Em abril, Diana visitou o Palácio do Itamaraty, em Brasília. Ela se reuniu com Mauro Vieira e apaziguou os ânimos após Milei "oferecer colaboração" no conflito entre o dono do X, Elon Musk, e ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Até o momento, Diana não se manifestou sobre a decisão do mandatário.

Votação na assembleia da ONU foi por ampla maioria

A Assembleia Geral da ONU aprovou, nesta quarta-feira (30), por ampla maioria, uma nova resolução contra o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, em vigor há mais de seis décadas, marcando mais uma vitória moral para a ilha, embora, como nas anteriores, seus efeitos sejam escassos.