Centrão avalia que projeto da anistia do 8/1 não deve avançar mesmo com ato em SP

Para Sóstenes, o ataque de Malafaia não dificulta o diálogo com Motta. "Não acredito, até porque a única fala contra Hugo Motta, que não foi nem contra, foi um alerta, foi do pastor Silas", disse. "E o pastor Silas não é da política partidária. Todos nós que somos partidários não fizemos ataque a ele. Ele sabe separar muito bem essas coisas."

Líder da oposição na Casa, Luciano Zucco (PL-RS), segue na mesma linha do colega ao dizer que Silas responde por suas próprias palavras e que "nenhum parlamentar que fez uso da palavra fez qualquer crítica ao presidente Hugo Motta". Ele estipula a próxima quinta-feira como prazo para a coleta das assinaturas e diz que a bancada prepara para o dia anterior a publicação dos nomes de todos os deputados federais que apoiam a anistia - uma forma de pressionar aqueles que ainda não se posicionaram.

Já o senador Rogério Marinho, secretário-geral do PL e líder da oposição no Senado, diz acreditar que o ato na Avenida Paulista ajuda a sensibilizar o Congresso. Para ele, a própria organização do evento serviu para impulsionar a coleta de assinaturas pela aprovação do regime de urgência do projeto, e enalteceu o poder de mobilização do bolsonarismo, "que nenhum outro grupo político tem".

A manifestação em São Paulo foi maior do que a ocorrida no Rio de Janeiro, aferem pesquisas. Se Bolsonaro reuniu um público estimado de 18,3 mil pessoas em Copacabana no mês passado, desta vez 44,9 mil bolsonaristas foram ao coração da capital paulista para ver o ex-presidente, de acordo com levantamento do Monitor do Debate Público do Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP).

Marinho destoa de Sóstenes ao relevar os eventuais efeitos negativos da declaração de Malafaia sobre Motta. Ele diz ver com naturalidade as críticas do pastor, e que elas fazem parte do terreno do debate público.

"Na política, quando você se posiciona, para o bem ou para o mal, você acaba sendo criticado. Quem não faz política é que está protegido debaixo de um guarda-chuva. Quem entra no debate público pode sofrer críticas", declara o senador, mencionando que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) passaram a ser questionados na medida em que, segundo ele, passaram a fazer parte do debate público.