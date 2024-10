Filha de campeão de votos no Rio recebe dinheiro de emenda de Pedro Paulo

Diante disso, a reitoria da universidade chegou a suspender os projetos com emendas de Pedro Paulo em agosto. No entanto, o próprio parlamentar pediu à Unirio para que eles fossem retomados, o que ocorreu no mesmo mês.

Relatório: contratações por indicação do deputado

No entanto, um relatório de atividades do projeto Ação Cidadã, elaborado pela coordenação acadêmica da Unirio, reforça a ligação de Pedro Paulo com a ONG ICA.

"No evento de lançamento, presenciei a assinatura dos contratos dos membros da equipe do projeto, indicados pelo parlamentar responsável pela emenda que financia o projeto", afirma o professor André Luiz Coelho Farias de Souza no documento.

O docente diz que sequer teve ingerência sobre a data de início do Ação Cidadã, "que foi estabelecida em comum acordo entre a equipe da OSC ICA e a equipe do parlamentar responsável pela emenda que financia o projeto".

Procurado pelo UOL, André Luiz enviou um texto com trechos de seu relatório e, ao final, afirmou: "Esclareço que utilizei a expressão 'equipe do parlamentar' a partir de informações fornecidas pelo ICA a respeito da dinâmica de lançamento e operacionalização do projeto Ação Cidadã".