União negocia apoio a Motta e sinaliza desistência da candidatura de Elmar

As negociações com Motta já começaram. Houve uma ligação na manhã de hoje e encontros foram marcados. O processo será conduzido por Elmar, o presidente do União, Antônio Rueda, e o vice-presidente do partido, ACM Neto.

Haverá reuniões com o PSD. Elmar tinha um acordo de apoio com o deputado Antônio Brito (PSD-BA), que também concorria a presidência da Câmara. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, também será consultado.

Elmar Nascimento (de boné, à frente) reuniu Lira e amigos em camarote em Salvador Imagem: Reprodução

Traição de Arthur Lira

Elmar era considerado candidato de Arthur Lira (PP-AL), atual presidente da Câmara. Principal cabo eleitoral da eleição, ele gravou vídeo com o candidato do União que seria distribuído na sequência do anúncio da campanha. Este dia nunca chegou.

Lira foi adiando a divulgação do acordo até que trocou de candidato. Hugo Motta foi indicado pelo Republicanos, que antes tinha outro nome. A substituição contou com o aval do atual presidente da Câmara.