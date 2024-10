Nunes terá 2º mandato com dois terços de vereadores aliados e caixa cheio

Investimentos da prefeitura dispararam. Após alocar R$ 12,7 bilhões em 2023, a prefeitura espera desembolsar R$ 13 bilhões este ano, frente aos R$ 4,4 bilhões de 2021, primeiro ano após a reeleição de Bruno Covas (1980-2021). Os investimentos são fruto de recursos que "sobram" depois de pagar os custos fixos da prefeitura. São direcionados a novos projetos, obras ou prioridades do prefeito.

O restante do orçamento é usado na manutenção dos serviços que já existem, o chamado custeio. São despesas de longo prazo, como salários, segurança e zeladoria da cidade, como limpeza e manutenção. No ano passado, o custeio cresceu 9%, e as receitas, 4,8%.

Apesar dos cofres abarrotados, o serviço público na capital segue mal avaliado pelo paulistano. São Paulo está em 9º lugar em um ranking de avaliação dos serviços públicos nas capitais brasileiras, segundo dados da Pesquisa de Qualidade do Serviço Público, da Agenda Pública.

Oposição vê possibilidade de embates mais duros

Para os oposicionistas, a nova composição da Câmara pode impor barreiras à gestão Nunes. O vereador Senival Moura (PT), líder do partido na Câmara, avalia que Nunes pode enfrentar resistências ao longo do mandato por ter exaltado o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como "líder maior". Para o petista, isso pode provocar divisões entre a base fiel ao prefeito e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a depender de como a direita se organiza nos próximos anos.

Senival prevê embates mais duros entre oposição e a ala bolsonarista. O PL elegeu 7 vereadores, um a mais do que a bancada atual, incluindo nomes com posições mais combativas contra a esquerda, como os ativistas Lucas Pavanato e Zoe Martínez. Para Senival, "a temperatura dos debates deve aquecer um pouco mais" a partir do próximo ano.