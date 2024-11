'Nazismo com outra cara': o que Lula falou sobre Trump antes das eleições

Agora temos o ódio destilado todo santo dia, as mentiras, não apenas nos EUA, na Europa, na América Latina, vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Como sou amante da democracia, acho coisa mais sagrada que nós humanos conseguimos construir para bem governar o nosso país, obviamente estou torcendo para Kamala ganhar as eleições

Lula (PT), em entrevista à TV francesa, TF1, publicada no dia 1º de novembro

'Loucura americana'

Lula também fez críticas a Donald Trump, no início do ano, ao falar sobre a influência das eleições americanas no cenário brasileiro. O presidente classificou a ascensão do republicano como "uma loucura americana" e, sem citar o nome de Jair Bolsonaro (PL), disse que o ex-presidente representaria "a loucura aqui [no Brasil]".

Eu sinceramente não acredito que a eleição do Trump venha a ter influência na eleição brasileira, porque nunca teve. Acho que o Trump é uma questão americana, é a loucura americana, e o outro [o ex-presidente Jair Bolsonaro] foi a loucura aqui

Lula, em entrevista à Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, em 8 de fevereiro deste ano

Assim como fez com Kamala, Lula também já havia declarado apoio ao presidente Joe Biden, antes de o americano desistir de concorrer à reeleição. Ao comentar as eleições americanas, em junho deste ano, Lula afirmou que Biden seria a melhor opção para a garantia da democracia nos Estados Unidos e que Trump "não é presidente do mundo".