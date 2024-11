Com maioria do STF pela condenação, Mendonça suspende julgamento de Collor

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu neste sábado (9) destaque do julgamento de um embargo da defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello questionando a condenação dele a 8 anos e 10 meses de prisão. Com a decisão, na prática, o processo é suspenso e será retomado pelo plenário físico do STF, em data a ser definida ainda.

O que aconteceu

Ministro pediu destaque após o STF já ter maioria para manter a pena do ex-presidente. Collor foi condenado em 2023 pelo Supremo por receber propina de R$ 20 milhões para favorecer a UTC Engenharia em contratações com a BR Distribuidora. Ele apresentou vários embargos, que são questionamentos para esclarecer pontos da decisão do Supremo. Ao julgar o embargo mais recente, no plenário virtual, o STF já havia formado maioria de seis votos a dois para manter a pena de Collor, até Mendonça decidir pedir destaque.

Placar do julgamento é zerado. Agora, ministros terão que reapresentar seus votos em uma sessão presencial, que ainda não tem data marcada para ocorrer. Como os ministros podem decidir mudar pontos de seus votos na sessão presencial, o placar que havia se formado no plenário virtual pode acabar mudando também.