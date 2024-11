ACM Neto diz que Marçal mostrou 'enorme despreparo' em campanha

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, confirmou conversas de Pablo Marçal (PRTB) com a sigla, mas criticou a campanha do ex-coach à Prefeitura de São Paulo. As declarações foram dadas ao jornal O Estado de S.Paulo.

O que aconteceu

Nos últimos dias, o nome de Pablo Marçal foi ventilado para ser vice de Caiado na disputa à Presidência — confirmado pelo próprio ex-coach e pelo presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Contudo, ACM Neto criticou a campanha dele à Prefeitura de São Paulo.