CGU: Metade de ONGs com 'emendas Pix' não tinha como executar projeto

Cinco das dez ONGs auditadas pela CGU (Controladoria-Geral da União) que receberam as chamadas "emendas Pix" entre 2020 e 2024 não tinham equipe nem estrutura física ou material para executar os projetos para os quais foram contratadas. Ao todo, sete políticos indicaram verbas a estas entidades, incluindo o senador Davi Alcolumbre (União-AP), que deve assumir a presidência do Senado no ano que vem.

O que aconteceu

CGU apresentou auditoria ao STF. Fiscalização foi determinada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ação que discute se as "emendas Pix" são constitucionais. As conclusões fazem parte de relatórios que Controladoria encaminhou na segunda-feira (11) à Suprema Corte após analisar as duas maiores entidades do terceiro setor que receberam esse tipo de verba de cada região do país entre 2020 e 2024.

ONGs já receberam R$ 18 milhões em emendas. Para essas dez entidades auditadas, já foram empenhados R$ 27 milhões por estados e municípios, dos quais as entidades já receberam R$ 18 milhões.