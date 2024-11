Lula se reúne no Alvorada com ministros do STF e diretor da PF

Lula já tinha deixado o Planalto no momento da explosão. Nesta quinta (14), estava prevista a cerimônia de entregas de cartas credenciais de embaixadores no Palácio do Planalto. Não há confirmação de que o evento será mantido, mas ele deve ir ao Rio de Janeiro para o G20 no final do dia.

Segundo o GSI, houve reforço nos palácios do Planalto, do Alvorada e do Jaburu. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que reside no último, está no Azerbaijão, representando o governo na COP29.

Até então, a situação está controlada. A Esplanada dos Ministérios foi bloqueada e o GSI segue monitorando toda movimentação próxima aos palácios de governo, para identificar possíveis ameaças.

Duas explosões foram confirmadas na praça dos Três Poderes, uma pessoa morreu. A região foi isolada por equipes da Polícia Militar, Polícia Legislativa e Corpo de Bombeiros. O esquadrão antibombas está realizando uma varredura no local.

Uma das bombas foi acionada em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal), a outra no entorno da Câmara dos Deputados. As explosões aconteceram no início da noite desta quarta-feira (13). A praça dos Três Poderes foi isolada.