ONG campeã de emendas usa firma de fachada para lucrar com castração animal

Os recursos saíram de emenda do deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) para o projeto Animais e Cia, tocado em parceria com a Unirio (Universidade Federal do Estado do RJ).

As ONGs ICA e Con-tato integram uma rede que recebeu quase meio bilhão de reais em emendas parlamentares entre 2021 e 2023, como revelou a série de reportagens "A Farra das ONGs".

Após as publicações, o ministro do STF Flávio Dino determinou que a CGU fizesse um pente-fino nos recursos de emendas para ONGs. A Con-tato aparece no topo da lista de um grupo de dez entidades investigadas, com R$ 137 milhões, de 2020 até este ano.

Sede da empresa na casa do tio

Por telefone, Douglas da Silva Castro, 36, dono da BH2G, admitiu que subloca o veículo para o ICA, mas não quis dar detalhes sobre como isso acontece.

Em setembro, o UOL esteve na sede da empresa — uma residência em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. No endereço, quem atendeu foi uma pessoa que disse ser tio de Douglas e não ter detalhes sobre a firma.