MP pede perícia de terras ocupadas por bilionários da soja em Cuiabá

Em todos os processos relacionados ao caso, o juiz de primeira instância negou os pedidos de perícia se dizendo "suficientemente convencido" pelo "conjunto fático-probatório carreado nos autos".

Conforme revelado pelo UOL, a família Maggi, por meio de suas empresas, ajuizou oito ações de usucapião para tentar se apropriar de terras registradas em nome do espólio de Feres Bechara, hoje representado por um de seus filhos, Aniz, de 89 anos.

Onde ficam as terras da disputa entre os Maggi e os Bechara Imagem: Imagem reprodução/Google Earth e arte/UOL

As ações foram ajuizadas pelos dois ramos da família, os Maggi, do ex-senador e ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi (fortuna de US$ 1,4 bilhão, segundo a Forbes), e os Scheffer, de Eraí Maggi Scheffer, do GBF (Grupo Bom Futuro), uma das maiores produtoras de grãos do mundo, com mais de 615 mil hectares de área de agricultura.

Nos processos, eles dizem ter comprado as terras de pessoas que as ocupam "há mais de trinta anos", mas nunca tiveram a propriedade regularizada. E apresentam como provas depoimentos dos vendedores e de vizinhos, além de um "memorial descritivo" feito por um perito contratado pela família.

Em nota enviada ao UOL, o Grupo Bom Futuro disse que não vai se manifestar sobre o caso fora dos autos. Já a assessoria de Blairo Maggi não respondeu ao pedido de pronunciamento.