Bolsonaro chama investigação do golpe de "chifre em cabeça de cavalo"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) classificou o inquérito da Polícia Federal que investiga a tentativa de golpe após a vitória do presidente Lula (PT) como "chifre em cabeça de cavalo".

O que aconteceu

Declaração ocorreu em live no Instagram do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado. Bolsonaro está passando uns dias em São Miguel dos Milagres (AL) a convite do aliado. Na transmissão, o ex-presidente estava cortando o cabelo em uma barbearia da cidade e respondendo as perguntas dos expectadores.