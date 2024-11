Nunes Marques rejeita ação de Boulos contra Tarcísio por fala sobre PCC

Ação foi movida após Tarcísio dizer, sem apresentar provas, que PCC orientou voto em Guilherme Boulos. A declaração foi dada pelo governador em 27 de outubro, dia do segundo turno, durante entrevista a jornalistas no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual.

Tarcísio estava acompanhado do prefeito Ricardo Nunes (MDB), adversário de Boulos na disputa. Eleito para um segundo mandato, o emedebista também foi alvo da notícia-crime movida pelo psolista no TSE.

Boulos chamou a fala de criminosa e ingressou com ação na Justiça Eleitoral na ocasião. A ação pedia a inelegibilidade de Tarcísio e Nunes por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação porque o governador teria se utilizado de sua posição oficial para divulgar a informação sobre o PCC.

A campanha de Boulos também pede a cassação da chapa de Nunes. Na avaliação o deputado, o prefeito e seu vice Mello Araújo (PL) teriam sido favorecidos pelo abuso de poder. "Trata-se de gravíssima tentativa de influenciar no resultado do pleito, no dia da eleição, de uma forma jamais vista no estado de São Paulo", diz trecho da ação.