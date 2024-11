Sakamoto: 'Se Bolsonaro ameaçar a paz do Brasil, vai ficar só pior pra ele'

Não adianta Jair Bolsonaro (PL) ameaçar as instituições, sob risco de ser condenado por mais crimes, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta sexta (29). Segundo ele, o ex-presidente vem alternando tentativas de defesa à medida que novos elementos das investigações da Polícia Federal são revelados.

Não é mais capaz, não é mais possível, por exemplo, o presidente dizer que não tinha nada a ver com isso. No começo ele falava: 'Não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso, é mentira'. Depois passamos para: 'Ora, era apenas um documentozinho. Era apenas uma propostazinha, era apenas um papel sem nenhum conteúdo, é útil'. Depois passamos para a justificativa do: 'Não, olha, você tem que entender bem que aquilo que é planejado, mas não é executado, não aconteceu'.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Agora, a estratégia é o pedido de anistia pura e simples.