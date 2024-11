Moraes autoriza ida de Anderson Torres ao velório de sua mãe, em Brasília

PF suspeita de omissão. Ele, que atuava como secretário de Segurança Pública do DF no dia da tentativa de abolição do Estado democrático de Direito, em 2023, pode ter sido conivente com os ataques, segundo a PF. O ex-ministro chegou a ser preso, por decisão de Moraes, mas recebeu liberdade provisória em maio do ano passado, com a imposição de medidas cautelares.