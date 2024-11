'O cara do agro': pecuarista atuava com general em atos golpistas, diz PF

No dia 30, fotos armazenadas no celular de Fernandes mostram que ele esteve na manifestação organizada por Nogueira às 7h56, horas antes do início da audiência pública no Senado. O coronel reformado também solicitou a diferentes oficiais de alta patente o envio de vídeos para "potencializar a presença do pessoal" no ato. Contudo, apesar de o pecuarista ter estimado público de 2.000 pessoas, apenas 200 apoiadores se encaminharam para o ato, de acordo com reportagem do Metrópoles.

Nogueira e Fernandes mantiveram contato após a fracassada manifestação. Em troca de mensagens em 19 de dezembro de 2022 Fernandes orienta Nogueira a manter o movimento golpista.

"Meu amigo, aguarda, mantém as mesmas ações, a mesma vontade, certo? No apoio a nós, tá ok? A gente continua acreditando muito. Mesmo porque a gente considera que não existe outra saída [...] Independente da solução, a gente mantém contato. Vou seguir sempre à tua disposição aqui por Brasília", afirma o general em áudio ao pecuarista.

Troca de mensagens em 19 de dezembro de 2022 em que Fernandes orienta Nogueira Imagem: Reprodução/Relatório da PF

O advogado de Nogueira, Levi de Andrade, negou à Repórter Brasil que seu cliente seja um dos líderes das manifestações e do acampamento em frente ao exército em Brasília.

Segundo o advogado, Nogueira conheceu o general Mario Fernandes no acampamento e "a partir dali surgiu uma amizade". "Ele teve um ou dois contatos com o general, mas como bem observado na interceptação, em momento algum ele concorda ou pede qualquer ato em desacordo com a lei, e nunca mais teve contato com ele, foi só nesse período e nunca mais se conversaram", afirma.