Interpol do Peru comunica PF que condenados do 8/1 ingressaram no país

A Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) do Peru comunicou à Interpol do Brasil — coordenada pela Polícia Federal — que investigados e condenados pelos ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 ingressaram em território peruano.

O que aconteceu

O UOL revelou que militantes investigados e condenados do 8 de Janeiro que estavam foragidos na Argentina fugiram novamente. Desta vez, foram para a Colômbia e o Peru usando duas rotas -- pelo Chile e pela Bolívia. O destino final são os EUA.



A Interpol do Peru afirmou hoje que, com base nas informações do UOL confirmadas pelos policiais, procurou as autoridades brasileiras. "Com base na informação que vocês nos deram e obtivemos confirmação, oferecemos nossa cooperação internacional", disse a Polícia Nacional do Peru, que coordena a Interpol no país.



Fontes da PF relataram ao UOL que, recebida a confirmação dos fugitivos, o próximo passo é acionar o STF (Supremo Tribunal Federal) para a extradição deles. O pedido do STF já entregue à Argentina só precisa ser direcionado às autoridades do Peru e da Colômbia.

Como mostrou o UOL, mais de 30 fugitivos deixaram a Argentina desde novembro quando o país começou a prender militantes com base em pedidos de extradição vindos do Brasil. A reportagem obteve a identidade de cinco deles, que entraram no Peru em 19 e 24 de novembro. Parte do grupo já se encontrava na Colômbia nesta semana.