Condenados do 8/1 fogem da Argentina e chegam ao Peru e à Colômbia

O UOL apurou que ela saiu com um grupo de Buenos Aires no dia 17 de novembro e rumou para o Chile, cruzando a fronteira no dia seguinte. A Interpol do Peru registrou a entrada de Raquel pela fronteira de Santa Rosa em 19 de novembro.

A defesa -- que diz ter perdido contato com ela há "algumas semanas", pouco antes de as prisões na Argentina começarem -- afirmou não saber se ela deixou o país vizinho.



Antônio Alves Pinheiro Júnior

Defesa de Pinheiro comparou processo aos tempos do nazismo Imagem: Reprodução/STF e Reprodução/Skype/Junioreletr

Morador de São Paulo (SP), o militante de 38 anos estava no Brasil com tornozeleira, mas quebrou o aparelho e fugiu para a Argentina. É réu em ação penal pelos crimes de associação criminosa e incitação ao crime no 8/1.



Pinheiro saiu da Argentina pela Bolívia. De lá, seguiu até o Peru, onde entrou em Desaguadero em 24 de novembro, cinco dias depois da entrada do grupo de Rodrigues.

Em 30 de outubro, haveria interrogatório em seu processo no Brasil, mas ele não compareceu. Na audiência, o advogado dele Cláudio Caivano criticou o andamento do processo. "Em 1934, foi instituído na Alemanha o Tribunal do Povo, que só julgava opositores políticos do sistema [...] Estou vendo uma similaridade ímpar em todas essas ações penais que eu tive a oportunidade de participar", disse o defensor, citando julgamentos do período nazista.



Edilaine da Silva Santos