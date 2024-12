ONG campeã de emendas contratou professor de boxe em curso de maquiador

O deputado encaminhou ao UOL uma tabela de professores e monitores de 24 núcleos — que seriam sua parte no Qualifica RJ —, e efetivamente esses nomes estão na lista divulgada pela Con-tato. Itagiba e Rogério não aparecem na lista do parlamentar. Sóstenes diz que a ONG deve ser questionada pelo que chamou de erro e que "controla com lupa" os cursos que apadrinha.

A reportagem também identificou no relatório da Con-tato pessoas ligadas a Ricardo da Karol, cujo trabalho não têm a ver com os cursos profissionalizantes do Qualifica RJ. Um dos exemplos é o da veterinária Janice Biazzi Pires, contratada como monitora, com salário de R$ 1.300. Procurados, ela e Ricardo da Karol não se manifestaram.



As contratações e os pagamentos dos auxílios aos estudantes foram delegados pela Con-tato a outra ONG, o Instituto Crescer com Meta, que recebeu R$ 2 milhões pelo serviço. Essa manobra fez com que os nomes dos contratados não aparecessem em tempo real no site do governo federal que dá transparência aos projetos. Procurado, o Crescer com Meta não se manifestou.