Vereadores de SP entram em 'guerra' por gabinetes com banheiros e elevador

Enquanto alguns já sabem onde ficarão, outros não têm ideia. Rodrigo Goulart (PSD) deve manter o gabinete no 11º andar. Já o estreante Lucas Pavanato (União) ocupará a sala que hoje abriga Fernando Holiday (PL), que não tentou reeleição. Amanda Vettorazzo (União) e Gabriel Abreu (Podemos) indicaram espaços que gostariam na Casa e aguardam retorno.

Preferência às mulheres é elogiada por vereadores. "O critério é justo, mas acho que tem um pouco de morosidade", disse o vereador eleito Kenji Palumbo (Podemos). Ao UOL, ele disse ter sido informado que depois das vereadoras, a preferência é dos idosos, na sequência dos reeleitos e por último dos novos eleitos.

As distribuições não atingem apenas os estreantes. Dois vereadores da base buscam novos gabinetes. Um quer um espaço maior, e outro, uma sala que tenha banheiro. Das 55 vagas da Câmara paulistana, 20 serão ocupadas a partir de 2025 por novatos eleitos. A posse ocorre no próximo dia 1º.

A princípio, Palácio Anchieta tinha 21 gabinetes. Com o passar dos anos, o prédio de 1969 subdividiu os espaços com a ampliação do número de vereadores. Por terem pilastra no meio, as salas maiores, com vista para Praça da Bandeira, são menos adaptáveis do que aquelas com vista para o Viaduto Jacareí, por exemplo.

Há outras diferenças importantes. Uma liderança disse ao UOL que, se pudesse escolher, preferiria os gabinetes do terceiro, quarto e quinto andares, por serem mais próximos do plenário, que fica no primeiro piso.

'Nem os mais antigos'

Oficialmente, os vereadores dizem aguardar orientação da presidência. O UOL entrou em contato com os 20 candidatos eleitos —15 responderam. "Fiz os pedidos dos respectivos gabinetes que tenho interesse, agora estou aguardando", afirmou Gabriel Abreu (Podemos), vereador eleito.