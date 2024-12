Incerteza inédita sobre presidenciáveis em 2026 abre caminho para surpresas

O sucesso cirúrgico não garante, porém, que a percepção do público seja a de que está tudo bem com o presidente. Há quem torça contra. O dólar caiu e a Bolsa subiu com a notícia de que Lula faria a embolização. Ódio de classe ou especulação financeira à custa da saúde alheia? Difícil dizer.

Fato é que o próprio Lula sabe que precisa de um Plano B. O inesperado aconteceu e pode voltar a acontecer. O Plano B é Fernando Haddad. O ministro da Fazenda tem o mais importante, a preferência do presidente. Mas isso não basta. Se o Plano B tiver que ser acionado, Haddad precisará do aval do PT e, acima de tudo, de ter o que mostrar para convencer o eleitor.

Embora as estatísticas de emprego e renda sejam as melhores em uma década, a percepção da maioria dos brasileiros é outra. Não há sensação generalizada de bem-estar econômico nem otimismo. Ao contrário, a Faria Lima torce a age contra os planos do ministro sempre que eles diferem da ortodoxia monetarista e ultraliberal.

A incerteza médica veio se somar à incerteza econômica para criar uma incerteza eleitoral maior até do que a de 2018, quando a condenação e posterior prisão de Lula deixaram Haddad como estepe até a reta final da campanha presidencial. À época, embora o desejo da Faria Lima de eleger Geraldo Alckmin a fizesse acreditar em pensamento mágico, Bolsonaro já despontava como favorito à direita desde o ano anterior.

Para 2026, nem direita, nem esquerda e muito menos o centro têm um candidato líquido e certo. É o cenário ideal para surpresas.

