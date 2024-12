Lula recebe alta, mas ficará em SP até quinta: 'Pode trabalhar e passear'

Hoje, o petista agradeceu a Deus e aos médicos após a alta. Ao lado da primeira-dama Janja da Silva, o presidente apareceu de surpresa no auditório do Sírio-Libanês, após entrevista coletiva com os médicos. Ele afirmou que está pronto para voltar a governar e quer "entregar um país feliz" em 2026.

Presidente disse que caiu no banheiro após cortar unhas das mãos, e não dos pés, como havia sido divulgado. "Estava cortando as unhas das mãos. Eu já tinha cortado minha unha, já tinha lixado. Quando fui guardar o estojo ao invés de levantar, eu tentei afastar meu bumbum do banco", contou.

Do acidente à alta hospitalar

19/10: Queda no banheiro. O presidente Lula sofre um acidente doméstico no Palácio da Alvorada. Ele teve uma queda no banheiro e abriu um corte na cabeça que provocou sangramento do cérebro. Foi internado do hospital Sírio Libanês em Brasília.

20/10: Liberado da internação sem poder viajar. Primeiro boletim médico aponta que Lula foi liberado, mas com a orientação de evitar viagens aéreas de longa duração para reduzir riscos.

22/10: Exames mostram quadro estável. Em nova reavaliação, os exames de imagem indicaram estabilidade do quadro, sem alterações preocupantes.