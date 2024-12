Bairro nobre, piscina e 700m²: saiba como é a casa de Lula e Janja em SP

O sobrado, alugado originalmente logo após o casamento do casal, em maio de 2022, teve seu preço avaliado em R$ 5 milhões à época. Estima-se que o presidente pague em torno de R$ 20 mil de aluguel.

A decisão do casal pela casa levou em conta a estrutura ampla e a discrição oferecida pelos muros altos. A residência também conta com duas saídas, ponto considerado importante para a segurança de Lula.

Alto de Pinheiros é um bairro planejado, conhecido por suas ruas arborizadas, praças e infraestrutura de alto nível. Segundo o site Quinto Andar, ele possui forte inspiração europeia e estilo bairro-jardim, oferece tranquilidade, segurança, ampla rede de serviços e comércio.

Entre os espaços de lazer próximos conhecidos, estão o Parque Villa-Lobos e a Praça do Pôr do Sol. Predominantemente residencial, conta com escolas renomadas e boas opções gastronômicas.