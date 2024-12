Nunes anuncia ex-tucano Fabricio Cobra na Secretaria de Subprefeituras

Prefeito está fazendo "teste" com atuais secretários para decidir quais nomes irá manter. Nunes afirmou que pediu a cada um deles um resumo do que fez até aqui e um plano do que pretende fazer nos próximos quatro anos para tomar a decisão. A meta é fechar todos os nomes até o próximo dia 31, mas ele não descarta estender o prazo até janeiro, caso seja necessário. "Eu não posso errar", disse ele.

"Educação vai ser um nome meu", disse Nunes. O prefeito confirmou que Luiz Fernando Machado foi indicado pelo PL para pasta de verde e meio ambiente. "Eu gostei do nome e se esse for o nome deles, eu vou aceitar", disse — embora tenha mencionado que problemas internos podem levar a uma outra escolha por parte do partido. O PL deve se reunir na próxima segunda (16) para discutir o assunto.

Há outros nomes especulados para outras pastas. A vereadora Sandra Santana pode assumir a Secretaria do Trabalho. Já Enrico Misazi pode ficar com a Casa Civil, relações institucionais ou Cohab. Ambos são do MDB.

Tarifa do ônibus

"Vou fazer o maior esforço para não aumentar", diz Nunes sobre tarifa de ônibus. Entretanto, o prefeito afirmou que não pode remanejar dinheiro dos orçamentos da saúde e da educação para evitar o reajuste.

Ideia é que "correção" fique abaixo da inflação. Mudança não deve acompanhar reajuste de modais sob controle do estado, como trem e metrô.