Rodeios, combate ao 'grau' e dia da criança maçon: veja projetos da Câmara

Segurança, saúde e transporte coletivo foram apontados como principais problemas em pesquisa. Realizado pelo Ipec (antigo Ibope), o levantamento com 700 entrevistados identificou ainda habitação, educação, geração de emprego e renda, enchentes e falta de áreas verdes como as maiores preocupações do paulistano. A pesquisa foi feita a pedido da Rede Nossa São Paulo.

Levantamento do UOL mostra que só 61 dos 284 projetos apresentados entre janeiro e fevereiro tratavam diretamente dos principais problemas da cidade. O número equivale a 22% do total de propostas encaminhadas à Câmara. Além de datas comemorativas, propostas para pets (16) e mudança de nome de ruas (11) foram objeto de mais proposições do que segurança e transporte, por exemplo.

Projetos que geram polarização ganham destaque

Algumas propostas são combustível para polarização. Apesar de não se conectarem com prioridades do paulistano, acabam fomentando debates entre as bases eleitorais.

Projeto quer que ex-prefeito se torne "persona non grata" na cidade. O atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), é o alvo da proposta do vereador Rubinho Nunes (União), que atribui "inúmeros retrocessos" à administração do petista em São Paulo. Haddad esteve à frente da prefeitura entre 2013 e 2016.

Vereador fala em indignação. "O projeto reflete o sentimento de indignação da população paulistana diante de um gestor que, onde passa, deixa um rastro de desordem econômica e má administração", disse Nunes. Haddad foi procurado, mas não retornou os contatos da reportagem.