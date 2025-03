Aprovação de Nunes em SP atinge 59,9%, diz Paraná Pesquisas

A aprovação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aumentou dentro da margem de erro desde setembro do ano passado, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas encomendada pelo diretório do MDB/SP, partido dele.

O que aconteceu

Dos paulistanos entrevistados, 59,9% aprovam a gestão do prefeito, e 36,2% reprovam. O aumento de 1,6 ponto percentual é o primeiro medido pelo instituto após a reeleição de Nunes, em outubro, mas está dentro da margem de erro, de 2,9 pontos percentuais. O prefeito venceu Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno, com 59,35% dos votos.

Veja os números da pesquisa: