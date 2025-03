Senado aprova projeto que isenta visto para EUA, Japão, Austrália e Canadá

Japão tem regra diferente. Desde 30 de setembro, os brasileiros podem entrar no Japão sem visto (apenas com passaporte), para visitas de até 90 dias. A isenção vale também para os japoneses entrarem no Brasil por igual período. Essa regra, decorrente de acordo firmado pelos governos, vale a princípio por três anos, ou seja, até 30 de setembro de 2026.

Governo adiou 3 vezes a obrigatoriedade. A última vez adiou a cobrança de visto para 10 de abril de 2025. "É importante ressaltar que o governo brasileiro renova o interesse de negociar, com as três nações, acordos de isenção de vistos baseados nos princípios da reciprocidade e da igualdade entre os Estados", disse a pasta, na ocasião.

Isenção foi medida tomada durante governo Bolsonaro. A exigência de visto para turistas desses países foi interrompida em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro.