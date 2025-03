Mãe de manifestante condenado pelo 8/1 cobra Motta em evento: 'Socorro'

Mulher disse que o filho chegou a ser detido, mas agora está fora do Brasil. "A arma dele foi a Bíblia e um terço. Ele se exilou. Claro [que ele é foragido]. Todos são. Quem não está foragido, está preso."

Motta declarou esta semana que não há perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos no Brasil. A declaração foi feita durante um evento em celebração aos 40 anos de redemocratização do país, um dia após o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmar que vai pedir licença do cargo e permanecer nos Estados Unidos.

Não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais.

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara