Anielle exonera diretor de combate a racismo para nomear líder do PT no Rio

O MIR (Ministério da Igualdade Racial), comandado pela ministra Anielle Franco, exonerou Luiz Paulo Bastos, diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo.

O que aconteceu

Diretoria será assumida pelo presidente do PT no Rio, Tiago Santana, cuja nomeação deve ser oficializada nos próximos dias. A decisão ocorre em meio a uma série de mudanças na estrutura do ministério. Após a exoneração do diretor de Combate e Superação do Racismo, a secretária de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, Márcia Lima, pediu para deixar o cargo.

Exoneração de Bastos surpreendeu integrantes do ministério. A ministra não comunicou diretamente o diretor para solicitar a entrega do cargo. A motivação para a troca não foi explicitada por Anielle, nem mesmo para colaboradores próximos. O UOL apurou que no entorno da ministra a decisão foi interpretada como uma movimentação de cunho político.