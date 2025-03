Denúncia contra Bolsonaro deve ser recebida por unanimidade, diz jurista

A denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser recebida por unanimidade pelos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), apontou o jurista Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional, no UOL News, do Canal UOL.

Toda a expectativa é de que a denúncia seja recebida, a unanimidade dos votos, e que o processo penal seja instaurado a partir daí, transformando os denunciados em réus para que eles possam se defender no processo. Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional

O julgamento da denúncia oferecida pela PGR (Procuradoria-Geral da República) contra Bolsonaro será feito na terça e quarta-feiras, no STF. O julgamento vai decidir se Bolsonaro e aliados viram réus por tentativa de golpe, ocorrida em janeiro de 2023, após vitória do presidente Luiz Inácio Lula (PT). Nesta fase do processo, os cinco ministros vão analisar se aceitam a denúncia apresentada pela PGR.