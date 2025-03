PEC da Segurança será enviada ao Congresso em abril, diz Lewandowski

Ministro disse ainda que ministros do STF devem fazer sugestões ao voto do ministro Edson Fachin na ADPF das favelas. As sugestões devem ser no sentido de permitir que as forças de segurança operem com o mínimo de letalidade policial. "O que tem acontecido que tem sensibilizado Fachin é que tem morrido muitas mulheres e crianças nessas operações", diz. Lewandowski lembrou que sua pasta enviou o decreto que regulamenta o uso progressivo da força.

Lewandowski disse que é necessário mais cooperação nacional. "Temos acordos internacionais mais efetivos do que os nacionais. Somos membros da Interpol, elegemos o secretário de segurança, Ameripol, temos acordo com a França", citou. "Precisamos ter uma cooperação nacional agora, não podemos ter 27 boletins de ocorrência diferentes. É preciso que integremos as polícias, tenhamos um único banco de dados."