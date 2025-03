'Sem anistia', diz ministra Macaé a familiares de vítimas da ditadura em SP

Irmão de vítima da ditadura representou familiares de mortos e desaparecidos políticos na cerimônia. Gilberto Molina é irmão de Flávio Carvalho Molina, estudante morto durante a ditadura militar (1964-85) que teve seus restos ósseos identificados em 2025. "Foi um velório que durou quase 40 anos", disse Gilberto Molina, sobre o pedido de desculpas.

Além de Molina, somente outros quatro homens tiveram ossadas identificadas. São eles os irmãos Dênis (identificado em 1991) e Dimas Antônio Casemiro (2018), Aluísio Palhano (2018) e Frederico Eduardo Mayr (1992). Após a identificação, os restos mortais de Molina foram levados para o Cemitério São João Batista, no Rio. A ditadura militar deixou 434 vítimas oficialmente reconhecidas como desaparecidas.

R$ 200 mil do orçamento anual do ministério são destinados ao Caaf desde setembro, segundo o governo. Macaé disse se comprometer com a identificação das outras ossadas. "Nós localizamos vítimas da ditadura militar, porque a gente tinha os familiares que colocaram seus DNA [no sistema]", afirmou a ministra.

Quatro pessoas foram contratadas para atuar na identificação das ossadas. Uma para intermediar o trabalho da equipe de análise com os familiares, duas na análise dos remanescentes ósseos e uma especialista em DNA.

Falta banco de dados unificado e há subnotificação. Um dos maiores obstáculos, segundo a ministra, é a falta de um sistema nacional integrado para identificar desaparecidos. "Muitas vezes, uma pessoa que desaparece lá no estado do Maranhão pode virar óbito aqui em São Paulo e ser tratada como indigente. E a família passa a vida procurando por essa pessoa", disse.