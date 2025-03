Nunes não garante que cumpre mandato na prefeitura: 'Coisas acabam mudando'

Aos empresários, o prefeito disse que iria ficar os próximos anos "prefeitando". "Quando soltaram a pesquisa [de intenção de voto para o governo do estado], em que apareci em primeiro, comecei a tomar tiro para todo lado. Imagina se eu falar que vou", afirmou rindo.

Reportagem do UOL mostrou que Nunes comemorou o resultado do levantamento feito pela Paraná Pesquisas. Nele, o emedebista aparece na liderança em um cenário sem Tarcísio de Freitas (Republicanos). Para aliados, ele compartilhou os números dizendo: "estamos em campanha" —o que foi criticado por integrantes do seu entorno.

Nunes foi convidado para falar com empresários do grupo Lide. O ex-governador de São Paulo João Doria (sem partido), um dos fundadores do grupo, estava presente no evento e chamou o prefeito de um "grande ser humano". O ex-tucano afirmou também que à reeleição do emedebista não salvou apenas São Paulo, mas o Brasil.