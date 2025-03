Prefeito interino de BH diz 'não ter acesso' a Fuad, internado há 80 dias

O vice-prefeito e prefeito interino de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), afirmou nesta segunda-feira que "não tem acesso" ao prefeito Fuad Noman (PSD), internado há 80 dias.

O que aconteceu

Damião diz que recebe notícias por meio da esposa de Fuad. "A gente está acompanhando, assim como todos vocês, acompanhando pela imprensa. A gente não tem acesso ao Fuad, mas pelo que a gente acompanha, ligando para as pessoas que estão ali no dia a dia com ele, dona Mônica, por exemplo, a gente sente que ele está melhorando", afirmou.

O prefeito interino destacou a idade de Fuad, o que dificulta a recuperação. Aos 77 anos, ele é o prefeito mais velho entre as capitais brasileiras e foi mais velho a tomar posse na história de Belo Horizonte. "Essa melhora é gradativa, muito difícil, não é simples pela idade do prefeito, porque a doença é muito pesada, e agora ficam as sequelas, e tratar também as sequelas é muito difícil, mas o prefeito está se recuperando", disse Damião.