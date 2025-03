8/1: STF julga cabeleireira por pichar 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Obra pichada foi avaliada pelo STF entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões. "A Justiça" é uma das principais obras do artista mineiro Alfredo Ceschiatti.

Débora Santos está presa desde março de 2023 após pichar 'Perdeu, mané' na estátua da Justiça, em frente ao STF Imagem: Gabriela Biló - 8.jan.2023/Folhapress

Frase escrita por ela faz referência a uma fala do presidente do STF, ministro Luis Roberto Barroso. O magistrado respondeu a um manifestante bolsonarista com essa frase ao ser abordado na rua, durante uma viagem a Nova York, em novembro de 2022.

Defesa de Débora afirma que julgamento é "teste crucial para o Estado de Direito no Brasil". O advogado Hélio Junior afirma que sua cliente não praticou qualquer ato violento e que sua prisão é desproporcional.

Bolsonaristas têm usado o caso da cabeleireira para falar em excessos do STF. Eles dizem em protestos e nas tribunas do Congresso que ela não cometeu crime e usou "como arma apenas um batom vermelho" para justificar que não deveria ser presa. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador Flávio Bolsonaro citaram o caso no protesto em Copacabana, no Rio, no último domingo (16).

Presa fez carta com pedido de desculpas. Ela fez uma solicitação de próprio punho pedindo desculpas ao ministro Alexandre de Moraes e dizendo que desconhecia a simbologia da estátua e seu valor material.