Julgamento de Bolsonaro no STF: veja quando será análise da denúncia da PGR

A análise será feita pela 1ª Turma do STF. Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes (relator), Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux compõem a turma.

Na quinta-feira, o STF confirmou Moraes, Dino e Zanin no julgamento. A Corte finalizou o julgamento virtual dos recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos generais Braga Netto e Mário Fernandes para afastar os ministros do julgamento.

Além de Bolsonaro, sete outros acusados serão julgados e podem se tornar réus. Mauro Cid, os ex-ministros Braga Netto, Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sergio Nogueira, o ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alexandre Ramagem, e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier são denunciados ao lado do ex-presidente.

O julgamento começa com a abertura da sessão, feita por Zanin, que é presidente da 1ª Turma. Depois, será feita a leitura do relatório por Moraes, relator da denúncia.

Na sequência, o PGR — Paulo Gonet — fará sua sustentação oral por 30 minutos. A sustentação da defesa é realizada logo em seguida. São 15 minutos para cada réu, e a ordem é definida pelo presidente.

A fase de votação do julgamento começa com o voto do relator nas preliminares. Depois, votam os demais ministros nas preliminares. Dino inicia a votação, seguido por Fux, Cármen e Zanin.