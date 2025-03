Bolsonaro ri ao ouvir marcha fúnebre e 'jingle de Lula' tocados por petista

O músico era Fabiano Duarte, assessor do PT. Ele disse que foi comemorar a decisão que tornou Bolsonaro réu. O militante petista contou que teve um tio morto na ditadura. "Hoje o Brasil dá um grande passo para condenar os golpistas", disse.

O assessor ouviu reclamação da polícia do Senado. Dois agentes foram até ele, que tocava na calçada que fica na beira do estacionamento do Senado em que Bolsonaro falava. "Estou aqui me manifestando, comemorando, celebrando que neste país ainda há justiça", falou.

Fabiano demonstrou satisfação ao saber que o ex-presidente riu das músicas. "Bolsonaro riu porque está com medo do que vai acontecer com ele, por isso tem que disfarçar o desespero."

O assessor do PT usa a música para se manifestar desde o impeachment de Dilma Rousseff (PT). Ele tocava trompete na entrada do STF. O mesmo método foi empregado no julgamento que condenou Lula à prisão.

Fabiano mora perto de um reduto petista em Brasília. Trata-se do Tia Zélia, restaurante frequentado por Lula e onde é feita a feijoada preferida do presidente. O local tem um "altar" de Lula com fotos, recortes de jornais e outros objetos.