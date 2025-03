USP promove diplomação de estudante morta na ditadura militar

A Faculdade de Educação da USP realizará no dia 3 de abril uma cerimônia de diplomação da estudante de pedagogia Lígia Maria Salgado Nóbrega, perseguida e morta aos 24 anos pela ditadura militar.

O que aconteceu

Lígia foi uma das vítimas de um episódio que ficou conhecido como Chacina do Quintino, no Rio de Janeiro, em março de 1972. Ela e outros dois estudantes, Antônio Marcos Pinto de Oliveira e Maria Regina Lobo Leite de Figueiredo, morreram em um cerco policial a uma casa no bairro do Quintino.

Na época, a estudante estava grávida. Lígia era militante da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, um dos grupos de resistência contra a repressão do regime militar.