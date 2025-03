Ao hackear Paraguai, Lula imita grampo de Obama sobre Dilma

O constrangimento aumenta porque a Polícia Federal chegou à espionagem de Lula investigando uma ilegalidade de Bolsonaro. A diferença é que a Abin do capitão usava equipamento comprado com dinheiro do contribuinte para espionar brasileiros. A bisbilhotagem de Lula alcançou autoridades do Legislativo e da Presidência do Paraguai.

Espionagem internacional é parte do jogo. Os Estados Unidos continuam grampeando o mundo. A China faz o mesmo. Com menos recursos, países europeus defendem-se como podem. Sem satélite próprio, com orçamento mixuruca e equipamentos de terceiros, o Brasil contenta-se com a espionagem paraguaia. Não consegue guardar segredo.