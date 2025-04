Governo Lula quer usar tarifaço de Trump para minar bolsonarismo

Em recente viagem aos EUA, interlocutores brasileiros ouviram das autoridades americanas de que o pacote de tarifas fazia parte das promessas de campanha e da narrativa de Trump de transformar o país. Ele não teria, portanto, como recuar.

Um dos cenários é de que o Brasil seja taxado em 20% em todos seus produtos, assim como os demais países. O Itamaraty, por sua vez, considera que tem espaço legal para elevar as tarifas para os produtos americanos, sem violar os compromissos do país na OMC. Pelas regras, o Brasil poderia subir as taxas para até 35%, sem incorrer em uma ilegalidade nos tratados.

Mas, ainda que eventuais medidas de retaliações sejam adotadas, a Casa Branca informou a deputados republicanos que haveria espaço para negociações. No recente encontro entre o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e deputados da base de Trump, os parlamentares foram informados de que o governo prevê negociações com cada um dos países a partir da próxima semana.

Trump promete anunciar sua nova política comercial na tarde de hoje, adotando a regra da reciprocidade entre os países. Para isso, portanto, adotará critérios de como os produtos americanos são taxados no exterior. A meta é a de começar a corrigir o déficit de US$ 1,2 trilhão que o país soma com o resto do mundo.

O Brasil, porém, não está entre os maiores responsáveis pelo déficit americano. De fato, por anos, foram os EUA que tiveram vantagem no comércio. Ainda assim, nas conversas bilaterais, os americanos se queixaram de um tratamento injusto sobre o etanol do país e barreiras como o sistema tributário.

Chanceler não fala com EUA e se reúne com Lula

Na semana passada, uma missão enviada pelo Brasil para Washington retornou ao país sem qualquer promessa de que os produtos nacionais seriam poupados. Na segunda-feira, o chanceler Mauro Vieira iria se reunir com as autoridades americanas por videoconferência, mas o encontro não aconteceu. O argumento foi a de incompatibilidade nas agendas.