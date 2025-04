Lula viaja a funeral do papa com cúpula dos Poderes e Janja; veja comitiva

O presidente Lula (PT) vai ao funeral do papa Francisco no sábado, na Itália, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e de 18 autoridades, incluindo os presidentes da Câmara, do Senado e do STF.

O que aconteceu

Lula embarca para Roma na noite de hoje. Além da cúpula dos três Poderes, quatro ministros, sete deputados e três senadores integram a comitiva, que usará um avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

O funeral será realizado no sábado, no átrio da Basílica de São Pedro, no Vaticano, com a presença de chefes de Estado do mundo inteiro. O papa Francisco morreu na segunda-feira, aos 88 anos, após um acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca.